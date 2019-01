Milcobel aan de slag met meerdere melkstromen

Milcobel gaat werken met meerdere melkstromen. Dit bevestigt een woordvoerder van de coöperatie. Gedacht wordt onder meer aan weidemelk en Vlog-melk. Leden zullen daarvoor een extra beloning krijgen.

Tot voor kort was het standpunt van Milcobel dat diversificeren van melkstromen niet loont, omdat de markt er te weinig voor betaalt en dat het scheiden van melkstromen te kostbaar en bewerkelijk zou zijn. Voor weidegang betaalde Milcobel slechts een vergoeding van € 500 per bedrijf per jaar.

Per wanneer de nieuwe stromen worden geïntroduceerd, is nog onbekend, maar bij Milcobel is al intensief met de leden gesproken over de introductie van de nieuwe stromen. Zo is tussen kerst en oud en nieuw een hele serie (extra) ledenvergaderingen gehouden over dit thema. Milcobel zet er dus vaart achter.

Milcobel volgt FrieslandCampina in wijzigingen

De aanpassing van het beleid is volgens Milcobel gevolg van de snelle veranderingen in de zuivelmarkt. Concreet speelt daarbij ook mee dat FrieslandCampina de leveranciers in België sinds enige tijd een volwaardige weidepremie betaalt en dat de Belgische retail ook interesse krijgt voor weidemelk.

Milcobel heeft bekendgemaakt dat de melkprijs over december met € 1,04 per kilo wordt verlaagd naar € 35,35 per 100 kilo (bij 1,1 miljoen kilo per jaar). Gemiddeld over heel 2018 betaalt het bij genoemd volume € 34,07 per 100 kilo.

Meerdere Belgische partijen willen met weidemelk werken

Milcobel is niet de enige Belgische partij die met weidemelk aan de slag wil. Ook het particuliere Inex wil met weidemelk komen, maar is nog met leveranciers in gesprek hoe dat te doen. In eerste instantie eiste het dat alle leveranciers overstapten op weidegang, maar nu dat niet haalbaar blijkt, wordt een tussenweg gezocht, zo valt te horen bij de Belgische Boerenbond.