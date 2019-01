Hogere kaasproductie, lagere export in 2018

De Nederlandse zuivelindustrie heeft vorig jaar ruim 1% meer kaas geproduceerd – 883.000 ton – bij een melkproductie die volgens voorlopige gegevens van ZuivelNL (stand oktober) 2,2% lager lag dan in 2017.

De kaasexport was daarentegen wel weer kleiner dan in 2017. Toen werd 913.000 ton kaas geëxporteerd, tegen 905.000 ton vorig jaar. Dit heeft Marlou Verkleij, voorzitter van de Stichting Nederlandse zuivelbeurs, bekend gemaakt.

Kaasimport

Dat de Nederlandse kaasexport groter is dan de eigen productie, komt doordat er jaarlijks ook nogal wat kaas vanuit het buitenland wordt geïmporteerd in Nederland. In 2018 ging het om 380.000 ton. Het betreft bijvoorbeeld kaas voor industrieel gebruik uit Duitsland of elders, maar ook buitenlandse specialiteiten, zoals Franse en Zwitserse kaasjes. De kaasimport was vorig jaar opvallend veel groter (+3,5%, ofwel 13.000 ton) dan in 2017. De toename van de import was geheel afkomstig uit andere EU-landen.

Volume export kaas daalde

Nog een opvallend detail was dat bij de export van kaas het totale volume daalde, evenals het volume export naar bestemmingen binnen de EU. Het volume export naar derde landen steeg juist wel. Weliswaar ging het om een bescheiden stijging met 1%, ofwel 2.000 ton, maar gezien de algehele exporttrend is het toch een bijzondere ontwikkeling. In totaal ging 143.000 ton kaas naar bestemmingen buiten Europa.

Boter en mageremelkpoeder

Overigens heeft de Nederlandse zuivelindustrie vorig jaar ook meer boter en magere melkpoeder geproduceerd dan in 2017, terwijl de productie van condens en niet-mageremelkpoeder fors daalde, zo signaleerde Verkleij.