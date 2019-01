Geen negatief effect uit verlengde lactatie

Hoogproductieve vaarzen met een verlengde lactatie – door de vrijwillige wachttijd te verlengen tot 120 dagen – hebben in vergelijking met dieren met een vrijwillige wachttijd van 40 dagen een hogere dagproductie en een hoge conditiescore. Ook hebben ze minder vaak een hormoonbehandeling nodig om drachtig te worden.

Dieren met verlengde lactatieduur met een vrijwillige wachtperiode van 180 dagen hebben een grotere kans om afgevoerd te worden vanwege te lage productie. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van universiteiten in Duitsland, Engeland, Zwitserland en Griekenland, in twee publicaties (1) (2) in Journal of Dairy Science.

Dieren met een vrijwillige wachttijd tot 40 dagen na afkalven, kregen tot dag 85 de kans om op natuurlijke wijze tochtig te worden en werden vervolgens geïnsemineerd. Daarna volgde een Ovsynch-(hormoon)behandeling. Dieren die pas na 120 of 180 dagen voor het eerst geïnsemineerd werden, hadden 75% minder hormoonbehandelingen nodig. De melkproductie lag bij de groep van 40 dagen op gemiddeld 23,8 kilo melk over de hele lactatie. De productie van de groep met wachttijd 120 dagen kwam uit op 26,5 kilo melk. Beide groepen hadden een gelijke conditiescore bij droogzetten (3,25), waar de dieren met wachttijd 180 dagen gemiddeld 3,5 scoorden. De uiergezondheid was bij de 3 groepen gelijk.

De onderzoekers concluderen dat er geen negatieve gevolgen zijn op gebied van melkproductie, onvrijwillige afvoer, uiergezondheid en conditiescore als de vrijwillige wachttijd tot de eerste inseminatie wordt opgerekt van 40 dagen naar 120 dagen.