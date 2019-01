Geen geitenstop in Groningen

De provincie Groningen gaat niet alsnog een geitenstop instellen.

Landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer is niet van plan om alsnog een geitenstop in te stellen voor de provincie Groningen. Dat een dergelijke geitenblokkade nu al geldt in 8 provincies is voor hem geen argument hetzelfde in Groningen te doen.

De provincie houdt nauwlettend in de gaten of er meer aanvragen zijn voor de vestiging van geitenhouderijen in de provincie Groningen. Dat zegt Staghouwer in reactie op de oproep van de Groningse PvdA om ook in deze provincie een geitenstop af te kondigen.

Dat een achttal provincies nu geen uitbreiding van geitenhouderijen willen, heeft vooral te maken met het lopende RIVM-onderzoek naar de effecten van geitenhouderijen op de volksgezondheid.

‘Volksgezondheid belangrijker dan geitenhouderij’

Volgens het Groningse PvdA-Statenlid Dominique de Haas is aanpassing van het provinciaal beleid nodig. Volgens De Haas mogen de vervolgonderzoeken naar nadelige gezondheidseffecten van de geitenhouderijen geen reden zijn om tot die tijd af te zien van verdere beperkende maatregelen, omdat het belang van de volksgezondheid boven het belang van uitbreiding van de geitenhouderij gaat.

Geen ‘geiteninvasie’

Staghouwer ziet nu echter geen reden voor ingrijpen. “Het gaat in onze provincie om kleine geitenhouderijen, ik zie geen reden aan te nemen dat er een ‘geiteninvasie’ aanstaande is.” Ook de berichtgeving van het RIVM verontrust Staghouwer niet. “Een directe relatie met de volksgezondheid is uit de voorlopige conclusies van het RIVM volgens mij niet te trekken. Maar we moeten natuurlijk onze ogen niet sluiten voor de effecten van bijvoorbeeld de Q-koorts. Dus daarom volgen we de ontwikkelingen wel scherp’, aldus de Groningse Landbouwgedeputeerde.