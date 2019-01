Flinke variatie in uitstoot CO2 per kilo melk

De uitstoot van CO2-equivalenten per kilo melk loopt uiteen van 0,9 tot 2,4. Dat blijkt uit cijfers van Flynth. Onlangs publiceerde project Koeien en Kansen een variatie van 0,9 tot 1,5, maar daar gaat het om een zeer beperkt aantal bedrijven.

Uit de database van Flynth blijkt dat de gemiddelde uitstoot 1,2 CO 2 -equivanten per kilo melk is. Wereldwijd ligt die uitstoot 2 maal zo hoog. Dus wat betreft milieubelasting doet de Nederlandse melkkoe het heel goed.

Nadere beschouwing van de cijfers leert dat naarmate de melkproductie per koe toeneemt, de CO 2 -uitstoot per kilo melk afneemt. Bij een lagere meetmelkproductie per koe is sprake van een vrij grote spreiding. Naarmate de melkproductie per koe toeneemt, neemt de spreiding in CO 2 -uitstoot per kilo melk af. Zo is de variatie tussen bedrijven met een meetmelkproductie van 11.000 kilo per koe van 1,1 tot 1,4 CO 2 -equivalenten, terwijl bij bedrijven met een meetmelkproductie van 7.000 kilo melk per koe de uitstoot varieert tussen 1,2 en 2,4.

Voerefficiëntie van invloed op CO2-uitstoot

Ook laten intensievere bedrijven gemiddeld een lagere uitstoot per kilo melk zien. Daar zit overigens wel een maximum aan. Vanaf 10.000 kilo melk per hectare naar 25.000 kilo melk per hectare daalt de CO 2 -uitstoot gestaag van gemiddeld 1,5 naar 1,2 CO 2 -equivalenten. Boven 25.000 kilo melk per hectare neemt de uitstoot per kilo melk niet verder af, maar blijft min of meer gelijk aan het niveau dat op 25.000 kilo melk per hectare wordt gerealiseerd.

Een geringere uitstoot wordt ook gehaald door bedrijven die een relatief grote voerefficiëntie realiseren. Sturen op voerefficiëntie levert dus naast een voordelig voersaldo ook milieuwinst op.