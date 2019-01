Eerste Nederlands kalfsvlees nu in Chinese super

Het eerste Nederlandse kalfsvlees is nu beschikbaar in Chinese supermarkten.

Dit meldt de VanDrie Group.

Medio oktober vorig jaar werd na jaren onderhandelen en procedures doorlopen het eerste kalfsvlees verscheept naar China. Aanvankelijk dacht VanDrie dat het in 2015 al zo ver zou zijn. Destijds sprak het bedrijf de hoop uit in 2015 circa 5.000 karkassen van vleeskalveren te leveren aan China en werd gedacht dat dit aantal in 2020 kon zijn gegroeid tot 50.000 in 2020. Na de karkassen zouden grotere deelstukken volgen. Ook dat is anders gegaan. Nu worden naast de grotere stukken ook consumentenverpakkingen naar China verkocht.