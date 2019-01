EU-melkprijs in november licht gedaald

De berekende voorschotmelkprijzen kwamen in november 2018 uit op € 34,66 per 100 kilo standaardmelk.

Dat blijkt uit een overzicht van LTO Nederland en ZuivelNL. De gemiddelde prijs ligt daarmee 16 cent lager dan in oktober. Ten opzichte van november 2017 ligt de prijs € 2,99 per 100 kilo lager.

Prijzen stapje terug

De gemiddelde melkprijs had vanaf juni een stijgende lijn te pakken, maar die lijn wordt in november afgebroken. De verwachting is dat ook in december een dalende gemiddelde melkprijs te zien gaat zijn. Ook voor het nieuwe jaar lijkt het erop dat de prijzen in de eerste maanden een stapje terug moeten doen. In december dalen de melkprijzen van DMK en Arla al met € 1. FrieslandCampina, Arla en Royal A-ware hebben voor januari 2019 prijsverlagingen aangekondigd. Dairy Crest verlaagt vanaf februari de melkprijs.

€ 34 per 100 kilo

Hoewel nog niet alle melkprijzen over december bekend zijn, kan al wel een inschatting worden gemaakt over de gemiddelde melkprijs in 2018. LTO en ZuivelNL schatten dat de prijs uitkomt op afgerond € 34 per 100 kilo. Daarmee loopt de prijs in de pas met de gemiddelde melkprijzen van voorgaande jaren. Benadrukt moet worden dat het gaat om een voorschotmelkprijs, waarin nog geen rekening is gehouden met mogelijke nabetalingen over de in 2018 geleverde melk.