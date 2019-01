Derogatie kent 2 nieuwe voorwaarden

Er zijn 2 nieuwe voorwaarden aan de aanvraag voor derogatie gekoppeld.

Veehouders betalen nu een vergoeding van € 50 voor de aanvraag van de derogatievergunning. Daarnaast moeten veehouders die in 2019 grasland scheuren of vernietigen voor maisteelt op zand- en lössgrond rekenen met een korting van 65 kilo op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Voor de gescheurde percelen is dan geen stikstofbemonsteringsplicht.

Oude regels ook van kracht

Naast deze nieuwe regels zijn de oude regels nog van kracht, zoals minimaal 80% grasland. Ook moet uiterlijk 31 januari een bemestingsplan zijn opgesteld.

Aanvragen tot en met 31 januari

Veehouders die gebruik willen maken van derogatie kunnen dat aanvragen tot en met 31 januari. De aanvraag moet gebeuren op mijn.rvo.nl. Bij vergunning mag het bedrijf 230 of 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per ha gebruiken in plaats van de standaard 170 kilo.