Caudumer Holsteins roodbontfokker 2018

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Platform Roodbont is Sietze Henk Haytema verkozen tot roodbontfokker van het jaar 2018.

Sietze Henk heeft samen met zijn vrouw Tjitske een melkvee en veefokbedrijf (Caudumer Holsteins) in Koudum (Fr.).

Hoornloosheid

De roodbontfokker heeft met name met de Lol-familie en de Hinkes nationale bekendheid via deelname aan regionale en landelijke keuringen en ook zijn uit deze koefamilies meerdere stieren gefokt. De Lol-familie is mede bekend door de hoornloosheid en is op dit moment toonaangevend in de wereld. Uit deze koefamilie is ook Delta Fun P gefokt die de top heeft bereikt. Tijdens de meest recente HHH-show is een dochtergroep van deze stier aan het publiek gepresenteerd.

Ook tijdens AgriFlanders op 10 januari aanstaande zullen dochters van deze stier te bewonderen zijn.