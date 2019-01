CDA en VVD willen actualisatie mestnormen

CDA en VVD vinden dat het mestbeleid op de meest actuele cijfers moet worden gebaseerd.

Dat stellen ze in Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat voor het fosfaatrechtenstelsel niet de meest actuele forfaitairen excretienormen worden gebruikt.

CDA‘er Jaco Geurts en VVD‘er Helma Lodders willen van landbouwminister Carola Schouten weten waarom het mestbeleid gebaseerd is op oude cijfers. “Vindt u het rechtvaardig dat er beleid gevoerd wordt op basis van verouderde cijfers en doet dat recht aan een ‘betrouwbare overheid?”, willen de Kamerleden weten.

Vergelijking tussen Nederlandse en Belgische mestnormen

Ze roepen de minister op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de Nederlandse mestnormen in vergelijking tot de Belgische mestnormen. Lodders en Geurts vinden dat dit onderzoek moet gebeuren door een partij die niet eerder betrokken is bij de mestnormen. Ook willen ze weten hoe vaak en van hoeveel organisaties, instanties en wetenschappers het ministerie te horen heeft gekregen dat de cijfers waarop het mestbeleid is gebaseerd niet kloppen.

CDA en VVD vinden dat de minister in het vervolg – en in ieder geval voor de komende wijzigingen van het mestbeleid – nieuwe gegevens moet gebruiken.

Groter risico

In het fosfaatrechtenstelsel zijn niet de meest actuele forfaitaire normen gebruikt, omdat deze lager zijn dan de voorgaande normen. Het ministerie geeft aan de excretieforfaits niet te willen actualiseren, omdat dit groei van de veestapel tot gevolg kan hebben. Dit zo het risico vergroten dat het fosfaatplafond opnieuw wordt overschreden.