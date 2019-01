CBb geeft 1 knelgeval gelijk over fosfaatrechten

Een melkveehouder met bijzondere persoonlijke omstandigheden heeft gelijk gekregen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een procedure over toekenning van fosfaatrechten. In 6 ander zaken besliste CBb dat er geen sprake is van een onevenredige last en wordt het beroep afgewezen.

Voorzienbaarheid van de fosfaatrechten wordt grote groeiers zwaar aangerekend, dat blijkt uit de uitspraken die op 9 januari zijn gepubliceerd.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet binnen 6 weken een nieuwe beslissing nemen over de toegekende fosfaatrechten voor een voormalig gemengd bedrijf in Overijssel. Volgens het CBb is sprake van een onevenredige last voor deze specifieke situatie. Het betreft een gemengd bedrijf (melkvee en varkens) dat omschakelde naar volledig melkvee, mede vanwege persoonlijke omstandigheden.

CBb laat zich niet uit over hoogte of vorm compensatie

Volgens advocaat Esther Wijnne van Bethem Gratama Advocaten was de melkveehouder uitzinnig van blijdschap toen hij het goede nieuws kreeg. In de beslissing van het CBb heeft meegewogen dat het bedrijf in totaliteit niet veel groter is geworden door de verschuiving van varkens naar melkvee, licht Wijnne toe.

Onduidelijk is nog wat het concreet betekent voor de fosfaatrechten van het bedrijf. Het CBb heeft alleen geoordeeld dat er compensatie moet komen en laat zich over de hoogte en vorm (geld of fosfaatrechten) van die compensatie niet uit.

Wijnne noemt het een ‘dubbele dag’. Blijdschap over de gewonnen zaak, maar ze heeft nog meer dan 100 andere procedures waar het gezien de andere uitspraken lastiger is geworden voor (grote) uitbreiders.

Ongeremde groei was volgens CBb duidelijk niet mogelijk

“Zeer teleurstellend”, omschrijft Peter Goumans van Hekkelman Advocaten de uitspraken, hij vindt dat het CBb er ‘geharnast inzit’. Bij de procedures die geen gelijk kregen in hun beroep, zaten 2 zaken van Goumans. In een zaak ging het om de aankoop van een bedrijf en grond in het voorjaar van 2015 met een totale investering van meer dan € 6 miljoen. “Het CBb weegt de voorzienbaarheid zwaar in deze situatie en dat krijgen deze ondernemers vol voor de kiezen”, aldus Goumans. Het CBb wijst daarbij onder meer op de (parlementaire) voorgeschiedenis waardoor het voor melkveehouders duidelijk kon zijn dat ongeremde groei van de veestapel niet mogelijk zou zijn.

De voorzienbaarheid wordt hier zwaar uitgebreid

Het komt er nu op neer dat het betreffende bedrijf heeft geïnvesteerd voor 385 koeien en geen fosfaatrechten krijgt omdat op 2 juli 2015 geen melkvee aanwezig was op het bedrijf. De startersregeling is hier ook niet van toepassing volgens het CBb.

Ook in een andere zaak van Goumans met een bedrijf dat is verhuist vanuit Montfoort naar Noord-Nederland kreeg de voorzienbaarheid een zwaar gewicht. Het bedrijf kreeg fosfaatrechten op basis van 241 melkkoeien en heeft geïnvesteerd voor 542 koeien. “De voorzienbaarheid wordt hier zwaar uitgebreid”, volgens Goumans. “Het CBb vindt dat grote groeiers ook gedurende hun uitbreidingen moeten kijken of er ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op hun investering.”

CBb-uitspraken lijken steun in de rug voor Schouten

Volgens Goumans blijkt uit de uitspraken dat beroep kansloos lijkt als er geen vergunning was op 2 juli 2015. Een andere les is dat ziekte van de ondernemer geen rol speelt als het gaat om niet gerealiseerde groei volgens een van de CBb-uitspraken. De advocaat die zelf nog tientallen zaken heeft lopen noemt de uitspraken teleurstellend en tegelijkertijd ‘richtinggevend en een steun in de rug van minister Schouten’. Temeer omdat het definitieve uitspraken zijn voor Nederland. In hoeverre er nog een gang naar het Europees Hof gaat komen, moet nog worden onderzocht.

LNV geeft in een reactie op de uitspraken aan dat het voor de ondernemer waar het beroep is erkend ‘zo snel mogelijk opnieuw zal vaststellen hoeveel melkvee deze ondernemer mag houden’. Het ministerie wijst in de reactie ook op het oordeel van het CBB over voorzienbaarheid en dat melkveehouders niet konden rekenen op onbeperkte groei van de sector. ‘Als ze desondanks kozen voor investeren in uitbreiden hebben ze daarmee een ondernemersrisico genomen’, aldus het ministerie.