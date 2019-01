Biomelk FrieslandCampina naar Vietnam

FrieslandCampina is gestart met de export van houdbare melk naar Vietnam.

Dat zegt Reinier van der Starre, coördinator biologisch bij FrieslandCampina, op de Bio-beurs in Zwolle.

Dutch Lady

Het gaat om de eerste Nederlandse biologische melk die de zuivelonderneming buiten Nederland en Duitsland op de markt brengt. De houdbare melk staat onder het merk Dutch Lady in de schappen. De stap past in de strategie van FrieslandCampina om biologische zuivel meer in het buitenland aan de man te brengen. Zo worden er volgens Van der Starre momenteel ook concrete stappen gezet in China. De biologische melk van de ledenmelkveehouders is voor dat land gecertificeerd. Verdere details wil hij nu nog niet prijsgeven.

Tevreden zijn met eerste verkoopresultaten

Vorig jaar stopte FrieslandCampina haar Boer en Land concept voor biologische zuivel in Nederland. Het biologische assortiment werd onder het Campina-merk geschoven. Van der Starre geeft aan tevreden zijn met de eerste verkoopresultaten, is er sprake van stevige concurrentie. Ook de verkoop van biologische kaas onder het merk BioReijck groeit. Het kaasmerk van dochterbedrijf Zeijerveld is in steeds meer Nederlandse kaaswinkels verkrijgbaar.

150 biologische melkveehouders

FrieslandCampina telt momenteel rond de 150 biologische melkveehouders. Er is momenteel sprake van een wachtlijst voor nieuwe toetreders.