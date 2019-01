Bemesten met zwavel brengt extra droge stof

Grasland kan meer droge stof produceren als er naast stikstof ook met zwavel wordt bemest.

Meststoffenproducent Yara voerde in 2017 proeven uit in Hillsborough and Loughgall in Noord-Ierland. Gedurende het jaar werd de drogestofproductie over 6 snedes gemeten. Daarbij werd stikstof gegeven via enerzijds alleen KAS en anderzijds met Weide-Sulfan. Het totale niveau aan stikstof op jaarbasis kwam uit op 204 kilo per hectare. Omdat Weide-Sulfan ook zwavel bevat, was hier de bemesting (naast 204 kilo stikstof) met zwavel 41 kilo per hectare. De meerproductie van de met zwavel bemeste percelen varieerde van 400 kilo droge stof per hectare (Hillsborough) tot 1.100 kilo droge stof per hectare (Loughgall). Het onderzoek is uitgevoerd door het Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI).

Yara ondervindt dat veehouders vaak niet voor zwavelhoudende meststoffen kiezen, omdat ze wat duurder zijn dan dezelfde meststoffen zonder zwavel. De proeven tonen volgens Yara echter aan dat de kleine meerprijs voor een zwavelhoudende meststof een goede investering is.