Belangenorganisaties strijden door in fosfaatdossier

Belangenorganisaties Innovatief uit de Knel en Dutch Dairyboard (DDB) leggen zich niet neer bij de situatie rondom het fosfaatrechtendossier. Dat blijkt tijdens een landbouwborrel georganiseerd door Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) in Brussel.

Innovatief uit de Knel zet stappen om een officiële klacht over het fosfaatrechtenstelsel in te dienen in Brussel, laat Henk Antonissen weten. Hierbij zal onder andere aandacht gevraagd worden voor de oneerlijke concurrentie die is ontstaan bij vleesveehouders, omdat Nederlandse vleesveehouders via fosfaatrechten onterecht staatssteun hebben gekregen, terwijl hun Europese collega-vleesveehouders deze staatssteun niet krijgen.

Sieta van Keimpema - Foto: Anne van der Woude

Ook Sieta van Keimpema van DDB zegt zich niet neer te leggen bij de situatie. DDB heeft meerdere WOB-verzoeken ingediend over de kwestie. Zo wil Van Keimpema weten waarom de staatssteunbeschikking niet al in december 2017 openbaar is gemaakt, zoals het hoort, maar pas in de zomer van 2018 en waarom in de staatssteunbeschikking staat dat het fosfaatrechtenstelsel voor 20 jaar geldt, terwijl het ministerie communiceert dat het stelsel 10 jaar van kracht is.

Ook zet DDB grote vraagtekens bij de extra aanschaf van koeien op bedrijven rondom referentiedatum 2 juli 2015. “Er zijn bedrijven die toen meer dan 300 koeien hebben ingevoerd. Hadden die bedrijven toen wel een vergunning voor al deze dieren?”, vraagt Keimpema zich af. Ze verdenkt ondernemers ervan met voorkennis te hebben gehandeld.

Aantal fosfaatrechten nog boven plafond

Het ministerie werkt momenteel om het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het fosfaatplafond te krijgen. Een woordvoerder van de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel zegt dat het aantal fosfaatrechten dat is toebedeeld aan melkveebedrijven inmiddels op 85,2 miljoen kilo fosfaat zit. Dat is nog altijd 0,3 miljoen kilo boven het fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kilo voor de melkveehouderij. Eind november bedroeg het aantal rechten in de markt nog circa 85,7 miljoen kilogram fosfaat.

De verwachting is dat het aantal uitgegeven fosfaatrechten binnen enkele maanden onder het plafond zal komen, waarna de fosfaatbank geopend kan worden. Dit moet knelgevallen ruimte bieden om meer fosfaatrechten aan te trekken. De gesprekken met de Europese Commissie over het fosfaatrechtenstelsel lopen nog altijd door.

Besluitvorming ligt in Den Haag

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik roept iedereen in de politiek en het bedrijfsleven op om tot een oplossing te komen voor de knelgevallen. Ze wil de innovatieve bedrijven niet om laten vallen en zegt dat de Europese Commissie ook ruimte biedt voor oplossingen. “Laat ik het zo zeggen: in Duitsland zou dit niet zo gebeuren”, zegt ze op de vraag of ze vertrouwen heeft in de inzet van de Nederlandse overheid.

Ook bij de invoering van eerdere productierechten werden betere knelgevallenregelingen geboden dan nu, vindt de politica. Ze oppert bijvoorbeeld een opkoopregeling voor boeren die willen stoppen, waardoor er ruimte komt voor de innovatieve bedrijven.

VVD‘er Jan Huitema wil de aanwezige boeren geen valse hoop bieden. Hij benadrukt dat de besluitvorming over het fosfaatrechtenstelsel echt in Den Haag ligt.