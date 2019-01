Notering Vee en Logistiek en veemarkten exclusief btw

Vee&Logistiek en de veemarkten in Leeuwarden, Bunnik en Purmerend publiceren hun noteringen vanaf 1 januari exclusief btw. Hierdoor lijkt het alsof de prijzen in sommige gevallen stevig zijn gedaald, maar dit is dus de btw die uit de prijs is gehaald.

Door die aanpassing staan de prijzen ineens een stuk lager dan in de laatste week van vorig jaar. Dit is dus geen mutatie die op basis van handel is gebaseerd, maar alleen het gevolg van het loslaten van de btw (belasting over de toegevoegde waarde) in de notering. Dat is ook het geval bij de notering voor blankvleeskalveren. Die staat op een lager niveau vanwege het weglaten van de btw.

Lees verder onder de grafiek.

Vertekend beeld prijsontwikkeling

Omdat de btw nu uit veel noteringen is gehaald, geeft dat in sommige grafieken een vertekend beeld van de prijsontwikkeling. Bij de prijzen voor slachtkoeien van Vee&Logistiek is dat duidelijk zichtbaar. De markt is stabiel, maar omdat er nu exclusief wordt genoteerd, is een daling zichtbaar in de grafiek. Vee&Logistiek noteert nu € 1,95 tot € 2,35 per kilo geslacht gewicht voor een P-kwaliteit koe.

De Boerderij-notering voor rosévleeskalveren blijft overigens inclusief btw, maar vanwege de tariefverhoging van 6% naar 9% is die prijs verhoogd met 3%.