Zuivel VS verdringt EU van exportmarkten

De Amerikaanse zuivelindustrie heeft in de eerste helft van 2018 zo’n 20% meer geëxporteerd, ten koste van de concurrentie in Europa en Nieuw-Zeeland.

Bovendien was het aantrekkelijk voor de Amerikanen om te exporteren. Ze verdienden er meer mee dan op de binnenlandse markt.

Dit meldt de Amerikaanse zuivel-exportraad USDEC. De extra afzet vond een bestemming in onder meer Zuidoost-Azië, Zuid-Korea, China en Mexico. De extra verkopen naar China zijn opmerkelijk, omdat er ook voor de zomer al een begin van een handelsoorlog was tussen de VS en China, waarbij de export van Amerikaanse landbouwproducten werd getroffen, maar de zuivelexport kon goed doorgaan. In totaal werd in de eerste helft van 2018 voor 1,14 miljoen ton aan (bulk)zuivelproducten geëxporteerd.

Koers dollar in voordeel van Amerikanen

De Amerikanen hadden de dollarkoers mee. Tussen november 2017 en medio april 2018 was de dollarkoers 6 tot 7% zwakker dan andere belangrijke valuta. Dat hielp goed mee. Ook de hogere olieprijzen en dus betere inkomsten in veel Arabische landen hielpen mee bij de verkoop van zuivel. Ook was er nog het kleinere aanbod aan zuivelproducten vanuit Nieuw-Zeeland, dat invloed had op de Amerikaanse uitvoer.

Amerikaanse voorraden kaas en basiszuivel geslonken

Recordexport of niet, toch hoopt de Amerikaanse zuivel dat het gunstige tij nog even aanhoudt. Vorig jaar hebben zich langzaamaan behoorlijke voorraden kaas en ook andere basiszuivelproducten opgebouwd. Die voorraden zijn nu wel geslonken, maar nog niet verdwenen. Gunstige signalen lijken nieuwe of op handen zijnde handelsakkoorden met Mexico en Canada, meent de USDEC. Ze maakt zich echter zorgen over de export naar China, nu de spanningen met dit land oplopen.