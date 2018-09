Yili zoekt kennis en samenwerking vanuit Wageningen

De Chinese zuivelproducent Yili Group wil met haar aanwezigheid in Nederland niet alleen onderzoek uitvoeren, maar ook verbinding maken met andere bedrijven.

Dit zei directeur Gerrit Smit van Yili’s innovatiecentrum bij de opening daarvan in Wageningen.

Het nieuwe innovatiecentrum staat op de campus van Wageningen UR, op een steenworp afstand van de innovatiecentra van FrieslandCampina en Unilever.

Win-winsituatie

Op deze locatie werkt een aantal Nederlanders voor Yili, maar ook een aantal Chinezen. Ze willen gebruik maken van de in Wageningen aanwezige kennis. “Maar doel van Yili is ook om te speuren naar nieuwe partners en ingrediënten voor voedingsmiddelen”, aldus Smit. “Het kan een win-winsituatie worden voor beide zijden,” stelt hij.

Yili is vooralsnog het enige Chinese bedrijf met een onderzoekscentrum in Nederland, al zijn er wel andere bedrijven die ook interesse tonen.

Koopkrachtige Chinezen

Volgens Smit ontwikkelt de Chinese voedingsmarkt zich heel snel en moet snel worden ingespeeld op veranderingen. Reden is dat een grote groep koopkrachtige Chinezen steeds meer inkopen digitaal verricht, met de smartphone. De terugkoppeling op veranderende consumentenvoorkeuren is ook heel vlot. “Soms passen we binnen enkele dagen een product aan”, aldus Smit.