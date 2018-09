Wageningen UR: graslandopbrengst kan veel hoger

Melkveehouders laten gemiddeld een kwart liggen van hun graslandlandopbrengst, die ze zonder beregening theoretisch moeten kunnen halen.

Dat meldt Wageningen UR. Gemiddeld lag de opbrengst over de afgelopen decennia op 10,8 ton droge stof per hectare grasland. In theorie is 14,3 ton haalbaar.

Lagere stikstofbemesting

Ongeveer 1,5 ton van dit verschil is te wijten aan de lagere stikstofbemesting vanwege de wettelijk ingestelde gebruiksnormen. Maar dan blijft er nog steeds een verschil van 2 ton over. Daar kunnen volgens Wageningen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Onnauwkeurigheden in tijdstip of methode van bemesting, tekorten aan andere meststoffen dan stikstof, bodemverdichting, overmatige beweidingsverliezen et cetera. Een veehouder kan natuurlijk ook om bedrijfskundige of milieukundige redenen bewust kiezen om niet koste wat kost voor de hoogste opbrengst te gaan.

Grote variatie

Wageningen benadrukt dat er grote variatie is tussen regio’s, grondsoorten en bedrijven. Onder Nederlandse omstandigheden is de potentiële opbrengst bij een optimale watervoorziening gemiddeld 15,7 ton droge stof per hectare. Dat geldt bij 2 maaisnedes per jaar. Als er alleen beweid zou worden, is de potentiële productie 13 ton. Bij uitsluitend maaien 19 ton.