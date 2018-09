Vreugdenhil voorziet jaarprijs van € 36,58

Vreugdenhil Dairy Foods voorziet dat het dit jaar een maximale melkprijs van € 36,58 kan uitbetalen aan de leveranciers.

Dit is uitgaande van het huidige melkprijsniveau en de betaling van een wintermelktoeslag (€ 3,90 per 100 kilo) over de maanden van september tot en met december.

De voorziene melkprijs is inclusief toeslagen voor weidegang en duurzaamheid en geldt bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk.

Wintermelktoeslag

Vreugdenhil is de eerste verwerker die zo een doorkijk geeft naar de verwachte melkprijs over het hele jaar. Vreugdenhil is samen met Cono nog een van de weinige verwerkers die een wintermelktoeslag betalen. Doel is boeren juist in de wintermaanden aan te sporen tot voldoende melkleveranties.

Maximale melkprijs

Over de maand augustus betaalt Vreugdenhil een maximale melkprijs van € 36,09 (bij 1,1 miljoen kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor Zuivel NL, maar inclusief € 2,10 voor weidegang en duurzaamheid). De kale melkprijs bij 800.000 kilo per jaar exclusief toeslagen, komt uit op € 33,71 per 100 kilo. Daarmee verhoogt Vreugdenhil de melkprijs met 79 cent per 100 kilo ten opzichte van juli.

De biologische melkprijs is vastgesteld op € 50,04 per 100 kilo. Ook dit is de maximale prijs inclusief toeslagen, bij een leverantie van 1,1 miljoen kilo per jaar.