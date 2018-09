Top Zuivel voor maximaal 2 cent meer

FrieslandCampina wil voor de volgend jaar te introduceren Top-Zuivellijn eerst 1 cent per kilo extra betalen. In het tweede jaar maximaal 2 cent. Het is minder dan eerst genoemd en minder dan de concurrenten betalen.

Deelnemers aan de Top-Zuivellijn van FrieslandCampina ontvangen in 2019 een meerprijs van 1 cent per kilo. Na 1 januari 2020 wordt dit bedrag verhoogd naar 2 cent per kilo.

Dit meldt directeur coöperatieve zaken Jeroen Elfers in een brief (zie link ook onderaan dit artikel) aan de leden. De genoemde bedragen en de komst van de Top-Zuivellijn zijn formeel nog voorstellen. Een definitieve stemming erover vindt pas in december plaats, maar feitelijk gezien lijken er niet veel hindernissen meer te zijn.

Lagere prijs dan concurrenten

De genoemde meerprijs is lager dan het bedrag dat CEO Hein Schumacher en voorzitter Frans Keurentjes in mei noemden, toen ze de Top-Zuivellijn aankondigden. Het is ook lager dan de bedragen die de zuivelbedrijven A-ware en DeltaMelk uitkeren voor de Albert Heijn duurzame huismerk-zuivellijn.

Lees verder onder de foto.

De winst van de bijzondere melkstromen komt via de prestatietoeslag ten goede aan de leden. Foto: Royal Friesland Campina

Winst Top Zuivellijn

FrieslandCampina suggereert dat het zelf meer geld ontvangt met de verkoop van Top-Zuivel. In de brief staat: ‘deze melkveehouders ontvangen in het eerste jaar (overgangsperiode) 1 cent per kg melk. Na 1 januari 2020 wordt de melk met 2 cent per kg beloond. Daarnaast worden extra opbrengsten ingezet op coöperatieve initiatieven. De winst van de bijzondere melkstromen komt via de prestatietoeslag ten goede aan het collectief.’ Dit bevestigt een woordvoerder: ‘een deel van de meeropbrengst van de Top-Zuivellijn komt ten goede aan alle leden, via financiering van duurzaamheidsprojecten en initiatieven, maar ook via de prestatietoeslag’.

Wie mee wil doen aan de Top-Zuivellijn, moet wel aan de gestelde criteria voldoen.