Ruwvoeropbrengst De Marke flink onderuit

De maisteelt op proefbedrijf De Marke heeft 25% minder opgebracht dan het 5-jarig gemiddelde.

De grasopbrengst ligt tot nu toe 40% lager dan normaal. Dat meldt Gerjan Hilhorst, onderzoeker bij Wageningen University.

Gemiddelde opbrengst komt op 11 ton droge stof

Droogte

De grondslag op het bedrijf is droge zandgrond. De lagere opbrengst valt logischerwijs te wijten aan de droogte. Een flink deel van de mais is beregend en bracht bij oogst eind augustus nog 12 ton droge stof op. Waar niet beregend is, was de mais verdroogd, kolfloos en bracht maar 7 ton droge stof op. De gemiddelde opbrengst komt daarmee op 11 ton droge stof per hectare en dat is 25% minder dan de laatste 5 jaar is gerealiseerd.

In de mais is ook onderzaai uitgevoerd. Nu er weer wat neerslag is gevallen begint deze zich nu toch nog te ontwikkelen.

Graspercelen

De graspercelen hebben het ook zwaar gehad dit groeiseizoen. De graslandopbrengst is tot nu toe 40% lager dan het gemiddelde jaartotaal. Ondanks dat driekwart van de percelen is beregend was het niet haalbaar om groei er in te houden en de percelen groen te houden. Van 4 hectare grasland is de zode zo hol geworden dat werd besloten tot doorzaai. De totale grasopbrengsten kunnen zich nog gedeeltelijk herstellen, als er nog een mooi groeizaam naseizoen komt. Maar ook daarvoor is voldoende neerslag nodig.