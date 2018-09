Ruim een derde EU interventiemelkpoeder verkocht

De Europese interventievoorraad mageremelkpoeder is sinds begin 2018 met ruim een derde geslonken.

Via een achttal inschrijfrondes is ruim 130.000 ton verkocht. Vorig jaar was de berg mageremelkpoeder opgelopen tot zo’n 380.000 ton. Daarvan is nu nog een dikke 250.000 ton over.

In Nederland lag bijna 34.000 ton opgeslagen. Daarvan is inmiddels ruim 19.000 ton verkocht. De grootste volumes lagen in Frankrijk (71.700 ton), België (66.200 ton) en Duitsland (65.600 ton). In de laatste 2 landen is de voorraad melkpoeder in overheidsbewaring flink geslonken, in Frankrijk ligt nog veel product in verzegelde opslagruimtes.

Ruim € 645 miljoen voor aankoop melkpoeder

Met de aankoop van melkpoeder in interventie heeft de Europese Unie ruim € 645 miljoen uitgegeven, terwijl ook de opslag vele miljoenen per jaar kost. De terugverkoop van het interventiemelkpoeder aan marktpartijen heeft de Commissie veel geld gekost, want het product is honderden euro’s per ton onder het interventieniveau weer van de hand gedaan. Het verkoopverlies bedraagt naar schatting inmiddels € 30 tot € 40 miljoen. Vorige week werd meer dan 31.000 ton poeder vanuit interventie verkocht voor prijzen vanaf € 1.250 per ton.

Interventiepoeder voor veevoer

Onduidelijk is hoeveel van de uitgeslagen interventiepoeder nu helemaal van de markt is verdwenen. De verwachting is dat een behoorlijk deel van het oudere product voor veevoer is bestemd, maar een groot deel kan ook nog voor menselijke consumptie worden ingezet.

Voorlopig gaat de Commissie door met maandelijkse verkooprondes voor mageremelkpoeder.