NMV vraagt om ruimte in meldtermijn I&R

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is het niet eens met het voorstel om de meldtermijn voor kalveren in te korten naar 3 dagen in plaats van 3 werkdagen.

Als de nieuwe regels in gaan, is volgens NMV een weekendje weg voor de boer er niet meer bij. Daarom vraagt de NMV haar achterban om de internetconsultatie in te vullen. I&R-affaire Bovendien stelt NMV haar vraagtekens bij de reden waarom de regels nu strenger worden. De I&R-affaire is onvoldoende onderbouwd, maar de vermeende fraude zorgt wel voor extra regels voor alle veehouders. NMV ziet liever dat alleen bedrijven die onder verhoogd toezicht staan, moeten voldoen aan strengere regels. Storing meldsysteem RVO.nl Ook de recente storing bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl in het meldsysteem van I&R baart NMV zorgen. Het wetsvoorstel biedt geen ruimte voor dergelijke problemen. In het geval van een storing zouden alle gevolgen voor de rekening van de veehouder komen. Boeren kunnen reageren op de regels via de internetconsultatie tot 17 september.