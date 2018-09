MijnMelk is directe investering van Lely zelf

MijnMelk, het merk waaronder biologisch melkveehouder Guus van Roessel en anderen melk van eigen koeien vermarkten, is een rechtstreekse investering van Lely zelf.

Dit blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Van Roessel is overigens ook plaatsvervangend directeur innovatie bij Lely.

Melkpak à € 1,69 maandag 10 september in het schap

Vanaf maandag 10 september staan de eerste pakken met 0,8 liter melk van Cootje, Moevchen, Kitty of Aukje in de schappen bij nagenoeg alle filialen van Albert Heijn. De beoogde verkoopprijs is € 1,69 per pak. De melk is niet afkomstig van individuele koeien, maar van koegroepen. Deze melk wordt via tussenkomst van een minifabriek op de boerderij zelf verpakt.

MijnMelk eigendom van De Zwaluw Dairy

Volgens informatie op de melkpakken is MijnMelk eigendom van De Zwaluw Dairy, wat weer als enig aandeelhouder in handen is van Lely Investments. De Zwaluw Dairy zorgt voor de marketing en afzet van de producten van MijnMelk.