Melkverwerkers plussen prijzen alle bij

De zuivelverwerkers Cono, DOC Kaas en Royal A-ware verhogen hun melkprijzen voor achtereenvolgens augustus en september.

Daarmee versterken ze de opwaartse tendens in de uitbetaalprijzen sinds de laatste paar maanden.

Kaasmaker Cono verhoogt de voorschotprijs voor augustus met € 1,24 naar € 35,34 per 100 kilo (exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL). DOC Kaas doet er voor september 52 cent bij en komt uit op een kale melkprijs van € 34,71 per 100 kilo (bij een jaarleverantie van 800.000 kilo). A-ware verhoogt met 60 cent en komt uit op € 34,81.

Volumetoeslagen en premies

Bovenstaande prijzen zijn echter zonder volumetoeslagen en premies voor weidegang en duurzaamheid. Daarmee is bij Cono € 1,75 per 100 kilo bij te verdienen. Bij DOC Kaas gaat het om maximaal € 2,25 en bij A-ware tot € 3,75 per 100 kilo.

Bij A-ware komt zo de maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo uit op € 39,05 per 100 kilo. Bij DOC Kaas is dat € 37,24 en bij Cono € 37,09 (de laatste geldt over augustus). De september-melkprijs die FrieslandCampina vorige week bekendmaakte, komt maximaal uit op € 38,16.

Daarmee bewegen de melkprijzen zich al weer op een flink hoger niveau dan in juni en juli.

Ten opzichte van juli vorig jaar ligt de prijs nog wel € 1,68 per 100 kilo lager

EU-voorschotmelkprijzen

Volgens de berekening van LTO Nederland zijn de EU-voorschotmelkprijzen in juli met gemiddeld € 1,25 per 100 kilo gestegen, naar een gemiddelde van € 33,96 per 100 kilo. Ten opzichte van juli vorig jaar ligt de prijs nog wel € 1,68 per 100 kilo lager.

Prijsverschil wordt groter

Het is de tweede opeenvolgende maand dat de melkprijs een stijging laat zien. Hoewel de prijsstijging in juli groter is dan in juni, neemt het prijsverschil ten opzichte van vorig jaar wel toe. In juli 2018 ligt de gemiddelde melkprijs € 1,68 per 100 kilo lager dan in juli 2017, terwijl het prijsverschil in juni € 1,43 was.

Franse melkprijs meest gestegen

Dat de melkprijs stijgt, komt deels door het seizoen waarin we zitten. Zo zijn de Franse melkprijzen het meest gestegen, variërend van € 1,00 (Sodiaal) tot € 3,90 per 100 kilo (Danone). Ook in andere jaren zijn de Franse melkprijzen gedurende het derde kwartaal hoger om de melkproductie in deze maanden te stimuleren.