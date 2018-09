Melkprijs Milcobel naar € 35,52

Milcobel heeft haar voorschotmelkprijs voor de derde keer op rij verhoogd.

Voor de maand augustus betaalt de Belgische zuivelcoöperatie een voorschot van € 35,52 per 100 kilo melk. Het gaat om een stijging van € 0,78 ten opzichte van een maand eerder. Het voorschot voor de maand juli werd verhoogd met 52 cent naar € 34,74 per 100 kilo.

Gemiddelde voorschot

Het gaat hier om de melkprijs bij een volume van 800.000 kilo melk per jaar exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. Het gemiddelde voorschot van Milcobel over de eerste 7 maanden ligt nu op € 32,95 per 100 kilo. Vorig jaar betaalde de zuivelonderneming in de Boerderij-vergelijking over dezelfde periode een gemiddelde voorschotmelkprijs uit van € 36,66 per 100 kilo melk.