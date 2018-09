Melkaanvoer duikt richting 37.000 ton per dag

De Nederlandse melkaanvoer is in augustus opnieuw gedaald. De dagproductie zakte naar net iets meer dan 37.000 ton per dag.

Dat is het laagste niveau sinds oktober 2015. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De droogte die in augustus ons land teisterde is daarmee zichtbaar in de melkleverantie. In totaal werd iets minder dan 1,15 miljoen ton melk geleverd. Ter vergelijking: vorig jaar werd in augustus nog 1,18 miljoen ton melk geleverd, wat neerkomt op 38.150 ton per dag.

Van de krappe 1,15 miljoen ton melk die in augustus werd opgehaald, was 47.814 ton vet. Dat komt neer op een vetgehalte van 4,17%. Hiermee ligt het vetgehalte iets hoger dan in juli, want toen werd nog 4,14% vet (48.842 ton) geproduceerd.

Melkproductie daalt door droogte en krimp veestapel

In totaal is in de eerste 8 maanden nu 9,49 miljoen ton melk geproduceerd in Nederland. Vorig jaar was de productie in die periode met 9,64 miljoen ton een stukje hoger. De krimp in de veestapel én de droogte in juli en augustus vormen de belangrijkste reden voor de dalende melkproductie.