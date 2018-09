LTO Melkvee wil buitencategorie knelgevallen helpen

LTO Nederland blijft proberen een groep van 130 tot 140 melkveebedrijven te redden die door de fosfaatwetgeving dreigt om te vallen. Dit vertelt voorzitter Wil Meulenbroeks van de vakgroep LTO Melkveehouderij. Het gaat om bedrijven die niet zijn onder te brengen in enige categorie van knelgevallen.

Bij de betreffende bedrijven gaat het in de meeste gevallen om grote bedrijven met een jonge ondernemer aan het roer. Juist vanwege deze situatie: jonge boeren met toekomstgerichte bedrijven, is er volgens hem alle reden om deze bedrijven te willen helpen. Meulenbroeks stelt dat deze ondernemers niet moeten worden gezien als gokkers, maar als ondernemers die pure pech hebben gehad.

Complexe gevallen, maar laten vallen, is geen optie

De vakgroepvoorzitter stelt dat redding van deze bedrijven niet ten koste hoeft te gaan van ontwikkelingsruimte voor het collectief. Fosfaatrechten zijn zonder twijfel het grootste knelpunt en na de laatste brief van minister Schouten is dat een nog lastiger kwestie geworden dan het al was. Meulenbroeks wil er daarom daar inhoudelijk ook niets verder over zeggen. “We blijven in gesprek met het ministerie, banken en andere belanghebbenden om te kijken hoe we deze groep boeren kunnen helpen. Het zijn wel vaak heel complexe casussen die niet gemakkelijk zijn om op te lossen. Ik werk hierin samen met Wouter Hartendorf van LTO Vleesvee en voorzitter Marc Calon.”

Meulenbroeks vindt het geen optie om de betreffende bedrijven te laten vallen. De autonome afname van het aantal bedrijven is jaarlijks al 3 tot 4%.