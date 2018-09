Korting op BVD-onderzoek voor zoogkoeienhouders

Zoogkoeienhouders kunnen korting krijgen op 1 van de 3 BVD-bestrijdingsroutes.

De korting bedraagt € 25 per kwartaal. ZuivelNL stelt deze regeling tot eind 2020 in om zoogkoeienhouders extra te simuleren deel te nemen aan het BVD-bestrijdingsprogramma. De tegemoetkoming van € 25 per kwartaal geldt voor de eerste 2.500 zoogkoeienhouders die zich bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) aanmelden.

Toekenning gebeurt op volgorde van aanmelding. De regeling geldt voor zowel bestaande als nieuwe deelnemers. De laatste groep moet zich vooraf eerst bij de GD aanmelden.

Voorwaarden

Er worden wel voorwaarden gesteld aan de deelname. Zo mag het zoogkoeienbedrijf geen deel uitmaken van een melkveebedrijf of Veterinaire Eenheid vormen met een melkveebedrijf. Verder neemt het bedrijf actief deel aan een BVD-route en betaalt abonnementsgeld aan de GD, er moeten minstens 3 kalveren per jaar geboren worden en meer dan 90% van de dieren die afgevoerd worden, gaan niet naar een melkveebedrijf.