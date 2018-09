Kamer wil uitleg over I&R-affaire

CDA en VVD willen dat landbouwminister Schouten reageert op berichtgeving omtrent de I&R-affaire.

CDA en VVD in de Tweede Kamer willen een reactie van de minister op de feiten die Boerderij vorige week meldde over de stand van zaken met betrekking tot fraude met meerlingen en onregelmatigheden met de identificatie- en registratie bij runderen.

Meerlingfraude en onregelmatigheden met I&R werden begin dit jaar door de minister gemeld in verband met mogelijke ontduiking van het fosfaatreductieplan.

Reconstructie van meerlingenfraude

In een reconstructie van de meerlingfraude werd onder andere gesteld dat het ministerie in januari had kunnen weten dat er in 2017 ongeveer 700 bedrijven meer waren dan in voorgaande jaren met meer dan 5% meerlingen.

De Kamer vraagt de minister of deze en andere gegevens die de Kamer nog niet kende uit de reconstructie stroken met de feiten. De minister is van plan op korte termijn een stand van zaken te geven over de I&R-affaire.

