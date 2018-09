Hof: inkrimping bij fosfaatreductie terecht

De gedwongen verkleining van de melkveestapel in het fosfaatreductieplan is terecht en was voorzienbaar.

De staat is daarbij niet buiten zijn boekje gegaan. Dat stelt het Haagse gerechtshof dinsdag in het hoger beroep in kort geding dat door 175 melkveehouders was aangespannen.

Uitspraak in lijn met vorig jaar

De uitspraak is in lijn met een eerder vonnis van het hof in oktober vorig jaar, toen de rechters voor een andere groep boeren tot hetzelfde oordeel kwam. Het hof verwijst in de uitspraak van dinsdag naar de eerdere uitspraak in oktober vorig jaar.

Wel winst geboekt

Jacoline Kroon van A&S Advocaten, die ongeveer de helft van de 175 melkveehouders vertegenwoordigde, zegt dat de verwachting was dat er een teleurstellende uitspraak uit zou komen. Aan de andere kant is er voor haar cliënten wel winst geboekt in de zin dat hun situatie moet worden getoetst aan het beleid dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet ontwikkelen. RVO.nl heeft eind augustus van de rechters van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven de opdracht gekregen een beleidskader op te stellen aan de hand waarvan voor ieder individueel bedrijf kan worden bekeken in hoeverre de financiële last in verhouding staat tot de getroffen maatregel.

‘Minder een klap in het gezicht’

Kroon zegt dat het fosfaatreductieplan uiteindelijk voor de betrokken melkveehouders minder zwaar zal vallen, dan het aanvankelijk leek. Het valt haar op dat het hof nu minder hard dan vorig jaar zegt dat boeren hadden kunnen zien aankomen dat er een regeling kwam, waarmee de fosfaatproductie beperkt zou worden. “Het is nu minder een klap in het gezicht”, aldus Kroon.