Hochwald Foods heeft de melkprijs over augustus met 50 cent verhoogd naar € 34,72 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs bij een jaaraanvoer van 800.000 kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL.

Betere betalers

De maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo (+20 cent) en maximale toeslagen bedraagt € 36,92 per 100 kilo. Hochwald Nederland is dit jaar een van de betere betalers en keert tot en met augustus een gemiddelde kale melkprijs uit van € 35,14 per 100 kilo.