Graszaadverkoop verdubbeld door droogte

De graszaadverkoop in dit najaar is verdubbeld in vergelijk met andere jaren. Dat stellen Jos Groot Koerkamp van Limagrain en Thomas van Terering van DLF.

De gestegen verkoop heeft alles te maken met de droge zomer. Er is veel grasland vernieuwd. Ook heeft er veel doorzaai plaatsgevonden. Dit jaar maakte de vroege maisoogst het ook mogelijk om na de maisteelt nog gras in te zaaien. De minder goede percelen grasland worden dan volgend voorjaar gescheurd om daar de mais te telen. Ook volgend jaar meer graszaadverkoop De graszaadverkoop zal ook volgend voorjaar naar verwachting hoger uitpakken dan normaal. “Een deel van de vernieuwing is nu niet gebeurd, omdat veehouders nu eenmaal niet in een keer alle grasland kunnen vernieuwen. Dan hebben ze immers een tijd lang helemaal geen gras”, geeft Van Tetering aan. Tekst gaat verder onder foto De gestegen verkoop heeft alles te maken met de droge zomer. Er is veel grasland vernieuwd. Ook heeft er veel doorzaai plaatsgevonden. - Foto: Bert Jansen Meer onkruid Groot Koerkamp vult aan dat een droog jaar altijd een na-ijleffect geeft. “Volgend voorjaar zal blijken dat een aantal percelen er toch minder goed bij staat dan verwacht. Ook het aandeel onkruid zal waarschijnlijk groter zijn omdat deze zich in de relatief open zode hebben kunnen vestigen.” Toename in afzet van klaver Naast de toegenomen vraag naar gras ziet Groot Koerkamp ook een toename in de afzet van klaver. “Door de diepe beworteling houdt klaver het lang vol onder droge omstandigheden. Dat hebben veehouders dit jaar goed kunnen zien. Daarnaast speelt ook de productie van eigen eiwit een rol, en vanuit dat oogpunt kan klaver ook van toegevoegde waarde zijn.”