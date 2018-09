Geen boetes voor veehouders na storing I&R

De storing in de koppeling van het I&R-systeem tussen CRV en RVO.nl krijgt geen gevolgen voor boeren.

Dit meldt RVO.nl op haar site. De meldingen die door de storing in de koppeling tussen CRV en RVO.nl buiten de 3-dagenregel vallen, worden niet gezien als te late melding. De werkdagen vrijdag 31 augustus tot en met dinsdag 4 september tellen niet mee bij het vaststellen van de wettelijke meldingstermijn. Er wordt dus geen boete uitgeschreven. De meldingen die rechtstreeks bij RVO.nl zijn gedaan en via andere aanbieders van systemen zijn wel normaal geregistreerd.

Telefonische meldingen bij CRV goed controleren

RVO.nl roept veehouders op de registraties die ze via de telefoon bij CRV hebben gedaan, grondig te controleren. De kans is groot dat een aantal van die meldingen alsnog niet goed is doorgekomen. Veehouders zien de melding dan wel bij CRV, maar deze kan alsnog ontbreken in het RVO.nl-systeem.

Melddatum blijft geboortedatum

Voor het kalvervolgsysteem blijft de melddatum als geboortedatum. Dat betekent dat kalveren waarvan de geboorte later gemeld is door de storing, pas 14 dagen na die melddatum afgevoerd mogen worden. RVO.nl gaat de geregistreerde melddatum niet aanpassen.