FrieslandCampina stimuleert verse melkproductie Nigeria

FrieslandCampina werkt hard aan de vergroting van de lokale melkproductie in Nigeria. Dit gebeurt in het kader van een eerder aangekondigde investering in het West-Afrikaanse land.

FrieslandCampina investeert in totaal zo’n € 23 miljoen. Het doel is om zowel het aanbod van verse en ingedikte melk voor Nigeriaanse consumenten te vergroten als om de lokale melkproductie in diverse delen van Nigeria uit te breiden. Met name verse melk is nu moeilijk te krijgen in de grotere bevolkingscentra van het land.

Belang van meer lokale productie

Eind vorige week reisde een delegatie van FrieslandCampina, met onder meer Hein Schumacher en Roel van Neerbos af naar Nigeria. Ze spraken daar met onder meer vice-president Yemi Osinbajo en met de Nigeriaanse mede-aandeelhouder in zuivelbedrijf Wamco. Osinbajo onderstreepte het belang van meer lokale productie.

4 modelboerderijen opgezet

Algemeen directeur Ben Langat van FrieslandCampina Wamco vertelde dat met de hulp van FrieslandCampina al 4 modelboerderijen zijn opgezet, die melk leveren aan 5 inzamelingspunten. Daarnaast werkt het samen met 3.500 melkveehouders in deelstaat Oyo, en wordt hard gewerkt om nog eens 500 rondtrekkende veehouders te laten omschakelen tot melkveehouders met een bedrijf op een vaste plek. De opzet is om ze dan tegelijk ook de melkproductie per koe te laten verhogen van 2 of 3 kilo per dag naar 10 kilo of meer.

Volgens Langat profiteren al meer dan 100.000 mensen in Nigeria van de initiatieven vanuit FrieslandCampina’s Dairy Development Programme (DDP). FrieslandCampina is dit jaar 45 jaar actief in het West-Afrikaanse land.