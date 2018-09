FrieslandCampina corrigeert en plust € 1,00 bij

FrieslandCampina verhoogt de garantieprijs over oktober met € 1,00 euro naar € 38,00 euro.

Deze verhoging komt voor een klein deel voor rekening van de verwachte prijsstijgingen van sommige zuivelproducten. Het grootste deel van de verhoging komt achter van een correctie van 76 cent, vanwege te laag ingeschatte referentiemelkprijzen in de afgelopen maanden.

De eiwitwaarde voor de nieuwe maand bedraagt € 6,2031, de vetwaarde € 3,1015 euro en de lactosewaarde € 0,6203 euro per kilo.

De biologische garantieprijs blijft gelijk ten opzichte van vorige maand september en staat op € 47,00 per 100 kilo. De eiwitwaarde daarbij bedraagt € 7,6722, de vetwaarde € 3,8361 en de lactosewaarde € 0,7672 per kilo.

Melkprijsvergelijking

Volgens de melkprijsvergelijking van Boerderij ontvangt een gangbare melkveehouder met 800.000 kilo melk per jaar de komende maand een kale melkprijs van € 37,83 (vóór aftrek van 35 cent weidekorting en na aftrek van 5 cent bijdrage voor Zuivel NL). Een veehouder met een jaarlevering van 1,1 miljoen kilo melk ontvangt 3 cent per 100 kilo meer. De maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo en inclusief weidetoeslag bedraagt € 39,05 per 100 kilo.

Minder dan vorig jaar

Tot en met oktober bedraagt de kale melkprijs € 35,61 per 100 kilo, terwijl de maximale melkprijs uitkomt op € 36,79 per 100 kilo. Dit is nog exclusief prestatietoeslag. Vergeleken met vorig jaar loopt FrieslandCampina € 1,28 per 100 kilo achter.

De gemiddelde biologische melkprijs tot en met oktober bedraagt bij FrieslandCampina € 47,81 per 100 kilo. Dat is 94 cent minder dan het lopende gemiddeld van 2017. Concurrent Arla heeft nog geen nieuwe melkprijs gepubliceerd.