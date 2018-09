FrieslandCampina blijft worstelen met capaciteit

De capaciteitsproblemen bij FrieslandCampina duren voort, en dat kan nog wel tot 3 jaar zo blijven.

Verkeerde marktinschatting en tegenvallers bij de ingebruikname van nieuwe productie-eenheden, naast een snellere groei van de melkaanvoer dan eerst gedacht, leiden ertoe dat FrieslandCampina nog steeds capaciteitstekorten heeft. Die situatie kan nog tot 3 jaar aanhouden.

Nog 3 jaar aanvoerbeperking

Dit zegt voorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina. Hij reageert hiermee op vragen waarom nog 3 jaar lang een tijdelijke aanvoerbeperking boven de markt blijft hangen. Dit wordt gesteld in de nog voorlopige Reglementen voor 2019. Daarin staat welke spelregels gaan gelden voor de melkaanvoer en melkkwaliteit in het aankomende jaar.

Als concreet voorbeeld van een verkeerde marktinschatting noemt Keurentjes de condensfabriek in Leeuwarden. - Foto: Anne van der Woude

Als concreet voorbeeld van een verkeerde marktinschatting noemt Keurentjes de condensfabriek in Leeuwarden. Die is gebouwd voor een veel grotere productiecapaciteit dan nu nodig blijkt. Gevolg is dat een deel van de capaciteit niet wordt benut. “Want we gaan niet voor het pakhuis produceren”, aldus Keurentjes.

We moeten nog ruimer in onze jas komen te zitten om aanvoerpieken te kunnen opvangen en rendabeler te kunnen verwerken

Een ander gevolg is dat een deel van de voorziene melkaanvoer ergens anders heen moet, en dat dus elders ook extra capaciteit nodig is, bijvoorbeeld voor kaas of melkpoeders. Bij een deel van de andere nieuwbouw spelen daarbij ‘conversieproblemen’, zoals de voorzitter het noemt. Dat betekent dat de voorziene extra capaciteit niet zo snel beschikbaar is als verwacht. Keurentjes: “We moeten nog ruimer in onze jas komen te zitten. Niet dat we op zich onvoldoende capaciteit hebben, maar wel als het gaat om aanvoerpieken te kunnen opvangen en rendabeler te kunnen verwerken.”

FrieslandCampina betreurt vertrek leden

Tot nog toe heeft FrieslandCampina steeds ontkend dat er verwerkingsproblemen waren, al bleven de signalen daarover aanhouden, bijvoorbeeld ook over de fabriek in Borculo. FrieslandCampina betreurt het vertrek van een flink aantal leden. Dat is altijd een verlies voor een coöperatie, aldus Keurentjes en directeur coöperatiezaken Jeroen Elfers.

Aanhoudende melkdruk

Dit verandert feitelijk verder niet veel aan de melkdruk die wordt gevoeld bij de onderneming, geven ze aan. Leden-melkveehouders blijven manieren zoeken om de productie op te voeren, ook na 1 januari volgend jaar, als andere aanvoerregels gelden. Elfers: “We hebben de deur niet voor niks dicht zitten voor nieuwe leden (en bijkoop van bedrijven van niet-leden). Anders stroomt het binnen.”