Fonterra stelt optimische prognose licht bij

Fonterra heeft de melkprijsverwachting voor de periode tot september 2019 met omgerekend iets meer dan € 1 per 100 kilo verlaagd.

Er was een melkprijs voorzien van omgerekend € 30,20 per 100 kilo (bij de huidige wisselkoers). Die is verlaagd naar omgerekend € 29,12 per 100 kilo.

Grotere melkaanvoer uit Europa, VS en Argentinië

Reden voor de aanpassingen is een naar verwachting grotere melkaanvoer vanuit Europa, de VS en Argentinië, met daaruit voortvloeiende druk op de zuivelmarkt. Dit stelt voorzitter John Monaghan (de opvolger van John Wilson).

Vraag naar melkpoeders en melkvet neemt af

Tegelijk met het nu al verder opbouwende aanbod neemt de vraag naar melkpoeders en melkvet af op een hele reeks markten in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De eerst voorziene melkprijs van € 7 per kilo gecombineerd vet en eiwit (€ 30,20) zou overigens een historisch hoge prijs zijn geweest voor Nieuw-Zeeland.