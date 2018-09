Dier&Recht wil vaart achter rubber toplaag

Dier&Recht voerde dinsdag actie bij de Tweede Kamer door Kamerleden een knietest te laten doen op een roostervloer die gebruikt wordt in de vleeskalverhouderij.

Doel was aandacht vragen voor de volgens Dier&Recht belabberde huisvesting van vleeskalveren. Ook werd minister Schouten opgeroepen vloeren met rubber toplaag alsnog verplicht te stellen.

Sector aan zet

De minister heeft eerder dit jaar aangegeven daar niet toe over te gaan en de beslissing om welzijnsvriendelijke vloeren toe te passen aan de sector over te laten. Een besluit dat past in de lijn van de minister om niet overal regelgeving voor te maken. Om de keus voor dergelijke vloeren te stimuleren, is voor oktober een subsidieregeling van € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie dekt 40% van de kosten van de vloer.

Kosten per kalf tot € 15

Uit een enquête van het blad De Kalverhouder blijkt dat iets minder de helft van de kalverhouders (45 van de 104 reageerders) interesse heeft in deze regeling, daar weer de helft van overweegt dit jaar in te tekenen en de andere helft op een later tijdstip. Daar ligt met name het vervangingspatroon van de vloeren aan ten grondslag. Een vloer met rubber toplaag kost al gauw € 10 tot € 15 per kalf. Ook met een dekking van 40% van de kosten nog een heel bedrag.

De klinische gezondheid van de kalveren zijn niet beter dan op een traditionele vloer

Gezondheid kalveren

Dier&Recht ziet een rubber toplaag als minimale eis om kalveren meer comfort te bieden. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat kalveren in de eerste weken echt moeten wennen aan het lopen op een rubber vloer, gedurende de periode lopen ze uiteindelijk zekerder over de vloer. De klinische gezondheid van de kalveren en de technische prestaties van de dieren zijn echter niet beter dan op een traditionele vloer. Wel lijkt het voorkomen van dikke knieën minder te worden, al is een harde vloer in veel gevallen niet de oorzaak van dikke knieën maar wordt dit veroorzaakt door een infectie. Nadelig punt van de rubber toplaag is de bevuiling van de kalveren, wat kan uitmonden in kortingen door de slachterij.

Beter Leven-keurmerk

De kalverhouders die een rubber toplaag hebben, zijn er goed over te spreken. De introductie op andere bedrijven kost gewoon tijd. Opname van een dergelijke vloer in de voorschriften van het Beter Leven-keurmerk, zoals de Dierenbescherming van plan is, kan een stimulans zijn, maar het economische plaatje blijft voorlopig leidend.