Danone België wil ook groeibeperking

Het voornemen van Danone België om de aanvoergroei bij leveranciers te beperken tot 2% per jaar leidt tot protesten.

Zo’n 30 jonge melkveehouders voerden actie bij de fabriek in Rotselaar, meldt persbureau Vilt.

De jonge boeren overhandigden een symbolische ‘sollicitatiebrief voor een job met een toekomst’ aan de lokale directie. “Als jonge starters hebben we in het verleden op basis van een toekomstvisie een financieel plan opgesteld dat door deze maatregel maar moeilijk kan gerealiseerd worden”, zegt melkveehouder Bram Agten.

Groeibeperking Danone komt neer op groeistop

De groeibeperking komt immers neer op een groeistop. Volgens Danone wil het bedrijf in samenspraak met de landbouwers zoeken naar een oplossing om de onbalans in vraag en aanvoer van melk op te lossen. De fabriek in Rotselaar kampt met een melkoverschot en dat wil Danone oplossen door een aantal melkveebedrijven af te stoten en een groeistop door te voeren bij haar leveranciers.

5 maatregelen voor duurzamere melk

Leveranciers mogen wel verder groeien bij andere afnemers, want Danone eist geen exclusieve leveranciersrelatie meer. De verwerker wil ook duurzamere melk, ‘want consumenten vragen duurzamere producten’, zegt woordvoerder Annekatrien De Smedt. Danone creëerde daarom een lijst duurzaamheidsmaatregelen waaraan haar melkleveranciers moeten voldoen. “We vragen dat ze voldoen aan 5 maatregelen uit die lijst en daarvan mogen de melkveehouders er zelf 5 kiezen”, aldus De Smedt.

Wat de precieze maatregelen op die lijst inhouden, wil Danone niet kwijt, maar het bedrijf werkt met een premiesysteem dat melkveehouders die inzetten op duurzaamheid en kwaliteit, extra beloont.

De jonge boeren zien zich vooral geremd door het groeivoorstel van Danone en willen met name daar van af.