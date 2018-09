Concept-criteria PlanetProof zuivel bekend

Melkveehouders die melk willen leveren voor nieuwe duurzaamheidskeurmerk PlanetProof mogen vanaf 1 januari 2021 geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken op het erf en in het grasland.

Dat blijkt uit conceptcriteria die Stichting Milieukeur (SMK) heeft bekendgemaakt. SMK streeft ernaar om het definitieve certificatieschema begin december te publiceren.

Projectleider Herman Docters van Leeuwen geeft aan dat het verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen, zoals nu opgenomen in de conceptcriteria, inderdaad een basiseis zou worden. Op 4 oktober is er een hoorzitting waarin de mogelijkheid wordt geboden om opmerkingen te maken en vragen te stellen over de conceptcriteria.

Certificering gericht op alle thema‘s

De belangrijkste thema’s in het certificatieschema zijn dierenwelzijn en diergezondheid, klimaat en natuur. Het conceptschema houdt ook rekening met weidegang voor melkkoeien en grondgebonden melkveehouderij. Er is bewust gekozen voor een integrale benadering van verduurzaming. Dat betekent dat het conceptcertificatieschema gericht is op al deze thema’s.

Voorbeelden van basisnormen zijn minimaal 50% eiwit van eigen land en een stikstofbodemoverschot van minder dan 150 kilo per hectare. Vanaf 2020 komen daar nieuwe basisnormen bij, zoals het gebruik van duurzame energie, de registratie van natuur en landschapsbeheer en een aandeel van minimaal 5% natuurland of gelijkwaardig.

Op één thema uitblinken

Los van het voldoen aan de algemene vereisten en alle basiscriteria dient een deelnemer minstens op één thema te excelleren door aan scherpere normen te voldoen.

Bij het tot stand komen van dit certificatieschema zijn meerdere partijen betrokken, zoals de wetenschap, overheid, melkveesector en natuur- en milieuorganisaties. En ook FrieslandCampina en Stichting Natuurlijk Melken 2050, die SMK

hebben verzocht om een schema op te stellen. Het College van Deskundigen agro/food is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van de criteria en het ambitieniveau.

PlanetProof voor 10% melkveehouders haalbaar

De ambitie van PlanetProof-zuivel is naar schatting haalbaar voor circa 10% van de Nederlandse melkveehouders. Deze schatting is grotendeels gebaseerd op data van praktijkbedrijven.