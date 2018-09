CBb komt 17 oktober met oordeel fosfaatbeleidskader

Omdat de zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de fosfaatwetgeving woensdag 26 september leidde tot een opsplitsing van de zaak zal het CBb niet op 30 oktober met een definitieve uitspraak komen. Wel zal het CBb op 17 oktober zijn mening geven over het beleid van LNV.

Woensdag is besloten om melkveehouders de mogelijkheid te geven om hun persoonlijke bedrijfssituatie als gevolg van de fosfaatwetgeving toe te lichten – een optie die minister Carola Schouten in een brief van 14 september bood. Daarom is besloten de behandeling van de individuele gevallen door te schuiven. De vervolgzitting daarvan staat gepland op woensdag 21 november.

Het is de bedoeling dat het CBb op 17 oktober met een oordeel komt over het beleidskader dat Schouten in haar brief van 14 september aan de Tweede Kamer heeft geschetst. RVO heeft dit beleidskader verder uitgewerkt in een brief die nog niet beschikbaar is.

Melkveehouders krijgen 14 dagen om te reageren

De melkveehouders die bij de procedure zijn betrokken, krijgen vervolgens 14 dagen de tijd om schriftelijk te reageren op het standpunt van de minister dat is opgenomen in het verweerschrift. Daarop kan de minister dan weer reageren binnen twee weken.

Vervolgens zal dan in de tweede zitting op 21 november verder worden gesproken over het fosfaatrechtenstelsel.