Boterprijs ZuivelNL laat nieuwe daling zien

De officiële Nederlandse boterprijs zit in een neerwaartse spiraal. Ook deze week levert de notering van ZuivelNL voor verse boter in.

Met een prijsdaling van € 15 wordt een prijsniveau bereikt van € 510 per 100 kilo. In dezelfde week vorig jaar leverde 100 kilo boter volgens ZuivelNL nog € 694 op. Van dat prijsniveau is dit jaar dus bij lange na geen sprake. Door een tegenvallende vraag staat de prijs momenteel onder druk en sterk herstel ligt nog niet voor de deur.

Ook de markt voor vollemelkpoeder kent opnieuw dalende prijzen. De ZuivelNL-notering zakt wederom met € 5 en staat nu op € 275 per 100 kilo. Voor mageremelkpoeder voor consumptie wordt ten opzichte van een week eerder € 2 minder betaald. Voor dit product hanteert ZuivelNL nu € 155 per 100 kilo. Bij mageremelkpoeder voor veevoer rekent ZuivelNL met € 133 per 100 kilo.

Ook weipoeder doet een nieuwe stap terug. De prijs voor dit product daalt met € 1 naar € 75 per 100 kilo. Daarmee blijft de prijs van weipoeder wel duidelijk boven het niveau van exact een jaar geleden.