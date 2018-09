Beetje zout voor betere smaak van gras

Veehouders kunnen de smakelijkheid van najaarsgras op peil houden door het kort te houden en een natriumbemesting toe te passen. Dat adviseert Eurofins Agro in Wageningen.

Volgens Eurofins Agro is smakelijkheid van het gras is in deze periode altijd een uitdaging. Door het gras kort te houden en een eventuele natriumgift blijft het ruwvoer in het najaar langer smakelijk.

De smakelijkheid van het gras loopt van nature terug, omdat de dagen korter worden. Door het lagere aantal zonuren vormt het najaarsgras minder suikers. Verder bedreigen schimmels, zoals kroonroest, de smakelijkheid. Door de vochtige omstandigheden in de herfst en de tragere groei van het gras krijgen deze schimmels meer kans, zo stelt Eurofins. Het is daarom verstandig om te weiden in wat korter gras of genoegen te nemen met een lichtere maaisnede. Daardoor wordt de hergroei van het najaarsgras optimaal gestimuleerd.

Natrium heeft geen invloed op de groei en opbrengst. Het advies voor de extra natriumgift , bijvoorbeeld met graszout, geldt vooral voor de zandgronden, waar het natriumgehalte vaak aan de lage kant is.