Afsplitsing dreigt voor Chileense dochter Fonterra

Het Chileense melkveebedrijf Chilterra wil zich, samen met een aantal kleinere melkveebedrijven in Zuid-Chili, losmaken van coöperatie Fonterra. Reden is dat Fonterra in Chili structureel onderbetaalt ten opzichte van de Chileense coöperatie Colun, stelt Chilterra.

Fonterra heeft 2 dochterbedrijven in Chili. Het belangrijkste bedrijf is Soprole, in het Noorden van het land, en Prolesur – dat deels onder Soprole valt – in het Zuiden. Chilterra levert aan Prolesur en is met 30 miljoen kilo melk per jaar het grootste individuele melkveebedrijf binnen de Fonterra-keten in Chili. Het bedrijf is daarmee in de positie om invloed uit te oefenen.

Nieuwe coöperatie of overstappen naar Colun

Het is echter niet duidelijk of het bedrijf daarmee in staat is om een hogere melkprijs af te dwingen. Lukt dat niet, dan wil het bedrijf, samen met zo’n 200 kleine bedrijven (2 tot 30 koeien) zelf een nieuwe coöperatie vormen en een eigen melkfabriek bouwen. Dit is echter ook nog geen gelopen race, want de kleinere melkveehouders hebben nog niet laten weten of ze echt met Chilterra in een nieuw avontuur willen stappen. Overstappen naar concurrent Colun is wellicht een minder riskante optie. Er zijn nog 2 andere grote spelers in de Chileense zuivel: Nestlé en Watts, maar ook die betalen minder dan Colun.