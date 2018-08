Vaars later insemineren loont

Een verlengde vrijwillige wachttijd voor de eerste inseminatie is financieel aantrekkelijk bij vaarzen, maar bij oudere koeien kost het geld.

Dat blijkt uit onderzoek van de Cornell University, gepubliceerd in Journal of Dairy Science.

De vrijwillige wachtperiode is in het onderzoek verlengd van 60 naar 88 dagen na afkalven. Voor de vaarzen geldt over een periode van 18 maanden dat het nut van verlengen wordt omgezet in een positief extra saldo van € 58. Voor oudere koeien is een latere inseminatiedatum ongunstig en komt het uit op een verlaagd saldo van € 73.

Hogere kans op afvoer bij oudere koeien

De voornaamste reden voor het negatieve resultaat voor de oudere koeien is dat deze groep een hogere kans op afvoer (6%) heeft. Hoewel langere lactaties een gunstig effect hebben op het voersaldo en een hogere cash-flow genereren, wegen de vervangingskosten dan zwaarder dan de eventuele extra opbrengsten van het dier. Bij de vaarzen is er geen hoger risico op afvoer bij later insemineren.

Het gemiddelde tijdstip van dracht ligt door het verlegde inseminatietijdstip ook later. Dat komt uit op 20 dagen. Dat is minder dan de verlengde vrijwillige inseminatiedatum van 28 dagen. Het wijst erop dat de drachtkans bij latere inseminatie hoger is en bij vroeger insemineren juist lager.