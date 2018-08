Tientallen procedures om fosfaatreferentie melkvee

Nog enkele tientallen melkveebedrijven procederen over de toewijzing van de melkveefosfaatreferentie.

Donderdag 2 augustus konden 8 bedrijven hun bezwaren toelichten bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Hoewel elk bedrijf zijn eigen specifieke situatie kent en er dus ook verschillen zijn, vinden alle betrokken melkveehouders dat ze tekort gedaan zijn door het ministerie.

De melkveefosfaatreferentie is ingevoerd in de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij. De referentie werd berekend aan de hand van omvang van de melkveestapel in 2013 en de omvang van het areaal waarop de mest kon worden aangewend.

Met de bepaling van de referentie werd vastgelegd welk deel van het melkveefosfaatoverschot zou moeten worden verwerkt. Bij bedrijven die geheel grondgebonden waren, werd de referentie op 0 gesteld.

Onomkeerbare verplichtingen aantonen

Een aantal bedrijven stelt dat ze onomkeerbare verplichtingen waren aangegaan om hun melkveestapel te vergroten, zonder dat het ministerie daar voldoende rekening mee heeft gehouden.

Het ministerie heeft gekeken naar de honderden bezwaren die werden ingediend. Daarbij was leidend of iemand de onomkeerbare verplichtingen kon aantonen met een geldige vergunningen, een financieringsovereenkomst met de bank en een opdracht voor de bouw van een stal aan een aannemer.

Na melkquotum waren andere regels te verwachten

Het ministerie stelt dat melkveehouders maatregelen konden verwachten, als de melkveestapel zou gaan groeien bij de afschaffing van het melkquotum. Eind 2013 kondigde toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma aan maatregelen te nemen, waarbij ze aanstuurde op grondgebonden groei.

In diezelfde brief liet ze echter nadrukkelijk de optie van mestverwerking open. Een jaar later bleek dat veel melkveehouders kozen voor de optie van mestverwerking.

Duidelijk was toen ook dat de sector zelf zou zorgen dat de ‘na het vervallen van de melkquota, de productie binnen de milieurandvoorwaarden blijft plaatsvinden’.

Uitspraak op 18 september

De melkveehouders die nu nog bij de rechter procederen hebben in hun bezwaren bij het ministerie nul op het rekest gekregen, of de toegekende extra referentie is niet voldoende in hun ogen.

Het College van Beroep neemt 6 weken de tijd om tot een uitspraak te komen, die staat gepland op 18 september.