Start nu met doorzaaien gras

De omstandigheden om gras door te zaaien zijn nu ideaal. Dat stelt Groeikracht op zijn Facebook-pagina.

Het weer is wisselvallig en in de toplaag van de bodem zit nu op de meeste plaatsen voldoende vocht. Daarbij dauwt het nu weer in de ochtend.

Hoewel veel percelen zich nu goed herstellen van de droge periode, zijn er ook nog genoeg percelen die aan een doorzaaibeurt toe zijn.

Doorzaaien verhoogt aandeel goede grassen

Doorzaaien verhoogt het aandeel goede grassen en wordt de zode voor een paar jaar opgefrist. Het gras moet dan wel korter zijn dan 10 centimeter. Anders is het beter te wachten tot na het maaien. Doorzaaien is zinvol als de stand van de zode te hol is geworden. Dat is het geval als er minder dan een spruit Engels raaigras per vierkante decimeter staat. Dan krijgen slechte grassen en onkruiden te veel ruimte om zich te ontwikkelen dan wel te vestigen.

Doorzaaien goedkoper dan herinzaai

Doorzaaien is in de regel een stuk goedkoper dan herinzaai. Dat laatste is wel nodig als er meer dan 20% kweek in staat. Dan is doodspuiten de beste optie, of nu laten staan en volgend jaar doorspuiten om te rouleren met een ander gewas, zoals mais.