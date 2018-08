Onkruid in grasland, builenbrand in mais

Grasland wordt weer groen, maar met veel onkruid en vaker builenbrand in mais.

Ruim twee weken na de eerste regen na lange tijd lijkt het grasland zich aardig te herstellen. Op de plaatsen waar de zode nog enigszins groen was, trekt de mat vrij snel dicht. Op de gronden waar de mat met ernstige verdroging te maken heeft gehad, wordt het perceel ook weer groen, maar lang niet altijd met goede grassen. Met de ruimte die er is in een dermate open zode, krijgen onkruiden, straatgras en kweek de ruimte om de lege plaatsen in te nemen.

Er is al wel grasland doorgezaaid, maar op veel plaatsen is dit ook nog achterwege gebleven. Er is nog tijd om percelen te scheuren, voor 1 september, maar dan moeten veehouders wel aan voorwaarden voldoen.

Advies: blijf van mais met builenbrand af

Wat betreft de mais lijkt er vaker builenbrand voor te komen. Het advies van Groeikracht, onafhankelijk adviseurs in de ruwvoerteelt, is om hier van af te blijven. Op het moment dat ze worden verwijderd, ontsnappen de schimmelsporen wordt de schimmeldruk op het perceel alleen maar groter. Zeker in geval van percelen die ingezet worden voor continuteelt is dat onwenselijk. Inkuilen van enkele builenbrandplekken kan volgens de organisatie op basis van literatuur geen kwaad.