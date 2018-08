Noteringen boerderijkaas in augustus stabiel

De Boerenkaasnotering blijft voor de maand augustus gelijk. Dat maakt dat de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders bekend.

Een kaas van 16 kilo noteert € 4,90 per kilo. De prijzen bevinden zich al sinds februari op een gelijk niveau. Dat ligt een fractie boven dat van vorig jaar; voor een kaas van 16 kilo scheelt dat 5 cent per kilo.

Geen duidelijk richting voor zuivelmarkt

De kaasmarkt volgt in grote lijnen de zuivelmarkt die volgens de Bond geen duidelijke richting heeft. De traditionele zomerdip is op de kaasmarkt van toepassing; de afzet is klein en de aanvoer blijft ruim voldoende. Er is wel vertrouwen dat de afzet de komende weken toeneemt, maar de voorraad is ook nog groot. Kaasbereiders merken wel dat de melk ‘dunner’ is; dat kan later in de maand zorgen voor wat lagere aanvoer.